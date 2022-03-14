Подоляк розповів, як відбуваються переговори з Росією
Радник голови Офісу президента Михайло Подолак розповів, як проходять перемовини з російською делегацією у зв’язку з вторгненням РФ в Україну.
"Сторони активно висловлюють свої позиції, вже уточнені. Комунікація важко, але йде", - написав він у Twitter.
Подоляк зазначив, що причина розбіжностей у тому, що у країнах дуже різні політичні системи.
"Україна – це вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія – це ультимативне придушення власного суспільства", - додав він.