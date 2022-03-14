Подоляк розповів, як відбуваються переговори з Росією

Радник голови Офісу президента Михайло Подолак розповів﻿, як проходять перемовини з російською делегацією у зв’язку з вторгненням РФ в Україну.

"Сторони активно висловлюють свої позиції, вже уточнені. Комунікація важко, але йде" , - написав він у Twitter.

Подоляк зазначив, що причина розбіжностей у тому, що у країнах дуже різні політичні системи.