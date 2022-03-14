Подоляк розповів, як відбуваються переговори з Росією

Подоляк розповів, як відбуваються переговори з Росією
Фото: twitter.com/Podolyak_M

Радник голови Офісу президента Михайло Подолак розповів﻿, як проходять перемовини з російською делегацією у зв’язку з вторгненням РФ в Україну.

"Сторони активно висловлюють свої позиції, вже уточнені. Комунікація важко, але йде", - написав він у Twitter.

Подоляк зазначив, що причина розбіжностей у тому, що у країнах дуже різні політичні системи.

"Україна – це вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія – це ультимативне придушення власного суспільства", - додав він.
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