Законопроект: РНБО зможе забороняти референдуми на окупованих територіях

Голова ВР Руслан Стефанчук і ще 16 нардепів пропонують парламенту наділити РНБО повноваженнями у воєнний час визнавати окремі території України, які тимчасово утримуються російськими військами, як тимчасово окуповані, а також деокупованими після їх звільнення, повідомляє Українські Новини.

Про це йдеться в законопроєкті №7157 від 13 березня.

Вищезазначене рішення набуває чинності президентом.

Після визнання території тимчасово окупованою вводиться заборона на проведення на ній виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, місцевих і будь-яких інших референдумів і невизнання Україною їхніх наслідків у разі їх проведення окупантами.

Залежно від конкретної ситуації та військової обстановки на тих чи інших територіях, визнаних тимчасово окупованими, РНБО матиме повноваження вводити додаткові заходи з метою їх деокупації, перешкоджання встановленню на них окупаційної влади і використання їх для подальшого наступу російських військ – як ось встановлення особливостей реалізації права власності на майно та його успадкування, особливості провадження економічної діяльності на тимчасово окупованій території, переміщення товарів на/з неї.

У пояснювальній записці зазначається, що зараз військова обстановка в країні швидко та динамічно змінюється, через що Рада не здатна повною мірою оперативно приймати рішення про визнання територій тимчасово окупованими або деокупованими, тому на воєнний час такі повноваження передаються РНБО.

Серед ініціаторів, окрім спікера ВРУ також: його перший заступник Олександр Корнієнко, представник Ради в Конституційному Суді Ольга Совгиря ("Слуга народу") та голова однойменної партії Олена Шуляк.