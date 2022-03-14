У ЦСК заявили про ще одне підтвердження підготовки РФ хіматаки

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформполітики заявляє про ще одне підтвердження підготовки російською армією хімічної атаки проти України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"В окупаційному контингенті РФ виявлено присутність фахівців-хіміків. Так, чотири доби тому в результаті бою з російськими військами біля н. п. Старомлинівка (на південь від Великої Новосілки, Донецька область) було знищено велику кількість окупантів" , - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що серед отриманих документів російських військових знайдено посвідчення офіцера ЗС РФ вузькопрофільної спеціалізації на ім'я Афтаєв Олександр Вікторович.