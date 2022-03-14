Bosch припинив постачання побутової техніки до Росії і зупиняє два заводи у Санкт-Петербурзі, повідомляє UBR.

Відповідь німецького виробника опублікував Дмитро Дубілет. Компанія має намір підтримувати своїх працівників на місцях.

Німецька компанія Bosch припинила постачання побутового обладнання з ЄС до Росії. Також запущено процес припинення роботи двох заводів у Санкт-Петербурзі. Про це повідомив колишній міністр Кабміну та співзасновник monobank Дмитро Дубілет із посиланням на офіційну відповідь Bosch Home Ukraine.

"Bosch була однією з небагатьох великих німецьких корпорацій, яка підозріло довго мовчала з приводу бойкотування Росії. Сьогодні ми запустили нашими каналами кампанію, щоб звернути на це увагу. Ось отримали офіційну відповідь" , - зазначив Дубілет.

У відповіді компанії наголошується, що Bosch має намір підтримувати своїх співробітників на місцях, а також надавати пожертвування Червоному Хресту у Німеччині.

До групи компаній Bosch входять Robert Bosch GmbH і приблизно 440 дочірніх підприємств та регіональних компаній у 60 країнах. Разом із партнерами у сфері продажу та обслуговування компанія Bosch представлена майже у 150 країнах.