Ціна на газ у Європі продовжує падати

Ціна на газ у Європі впала майже до $1200, повідомляє UBR.

З початком відкриття торгів біржова вартість становила $1216. Ціни стабілізуються після рекордного зростання на тлі зниження побоювань учасників ринку щодо можливих перебоїв постачання.

Сьогодні, 14 березня, біржова вартість газу в Європі з початком торгів становила €110,25 за 1 МВт·год, або $1216 за 1000 куб. м, знизившись на 15,99%. Йдеться про квітневий ф'ючерс на хабі TTF у Нідерландах.

Станом на 9:30 за Києвом вартість сягнула $1313 за 1000 куб. м.

Так, ціни коригуються після рекордного зростання минулого тижня на тлі зниження побоювань учасників ринку щодо можливих перебоїв постачання з Росії. Також на стабілізацію вартості вплинуло покращення погодних умов у Європі.

У "Газпромі" зазначили, що продовжують постачання ресурсу відповідно до заявок європейських споживачів – в обсязі 109,5 млн куб. м на добу.

Нагадаємо, 7 березня біржові ціни на природний газ у Європі перевищували $3800 за 1000 кб. м. Попит на енергоносії виріс на тлі геополітичної напруги через вторгнення Росії до України. До того ж на ринок давило погіршення погодних умов.