Укренерго: Окупанти знову пошкодили лінію електропередачі до ЧАЕС

Російські окупанти знову пошкодили високовольтну лінію, яка живить Чорнобильську АЕС та Славутич, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Лінія, яка живить ЧАЕС та Славутич, знову пошкоджена окупантами після того, як ремонтна бригада "Укренерго" відремонтувала її", – повідомила компанія НЕК "Укренерго".

В "Укренерго" пояснили, що 13 березня о 19:07 після проведених ремонтною бригадою компанії робіт, лінію поставили під напругу та розпочали відновлення енергопостачання інфраструктури ЧАЕС та Славутича.

"Однак завершити ці роботи не вдалося, бо окупанти незабаром знову пошкодили лінію. Ремонтна бригада "Укренерго" змушена знову їхати на окуповану територію поблизу Чорнобильської АЕС, шукати та ліквідувати нове ушкодження", – зазначили у НЕК.

"Укренерго" наголосила, що Чорнобильська АЕС є важливим об'єктом, який не може залишатися без надійного енергопостачання, також від лінії, що живить атомну станцію, залежить електропостачання мешканців Славутича.

"Тому безперешкодний та швидкий допуск ремонтних бригад "Укренерго" до цієї лінії для проведення оглядів та ремонтів украй важливий не лише для українських споживачів, а й для Європи загалом. Це допоможе уникнути повторної катастрофи на Чорнобильській АЕС та зберегти життя та здоров'я людей, які можуть стати її жертвами", – резюмували у компанії.

Як повідомлялося, 13 березня ввечері міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що електропостачання майданчика ЧАЕС відновлено і тепер системи охолодження ядерних зборок, що відпрацювали, знову працюватимуть у штатному режимі, не від резервного енергоживлення.

Водночас Галущенко наголосив, що Україна, як і раніше, потребує допомоги міжнародної спільноти для забезпечення ядерної безпеки, вказавши, що одними подвигами з боку українських енергетиків неможливо забезпечити її в умовах військової агресії.

"Тому я ще раз звертаюся до наших міжнародних партнерів – Єврокомісії, МАГАТЕ, ООН, ОБСЄ – допоможіть нам захистити ядерні об'єкти. Зараз дуже важливо змусити ворога піти з наших АЕС та встановити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо об'єктів атомної енергетики України", – закликав голова Міненерго.

Російські війська захопили ЧАЕС 24 лютого, а найбільшу в Європі Запорізьку АЕС із шістьма енергоблоками по 1 ГВт кожен – 4 березня.