У "Люблінському трикутнику" зажадали від РФ негайно припинити війну
Прем'єр-міністри країн "Люблінського трикутника" (Україна, Польща, Литва) висунули вимогу Росії негайно припинити бойові дії в Україні, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Щойно у Варшаві завершили зустріч Люблінського трикутника: Україна, Польща, Литва. Вдячний прем'єрам Матеушу Моравецькому та Інгріді Шимоніті за практичну підтримку України", - написав Шмигаль у Twitter.
За словами прем'єра, у спільній заяві сторони вимагали негайного припинення війни.
"Від сили України залежить доля Європи. Переможе Україна – переможе Європа!" - заявив Шмигаль.