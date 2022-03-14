Мішель: ЄС у запасі має додаткові заходи проти РФ
Голова Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що Євросоюз у запасі має додаткові санкції проти Росії. Зокрема, за повномасштабне вторгнення РФ до України. Про це, посилаючись на європейські ЗМІ, повідомляє Дзеркало тижня.
"Ми маємо продовжувати тиск, щоб змінити баланс сил. У нас є в запасі додаткові санкції проти РФ", – сказав Мішель.
Однак, голова Євроради не надав деталей про майбутні заходи.
"Я не скажу. Досі ми заставали режим Кремля зненацька й плануємо продовжувати це робити. Володимир Путін вважав, що він розділяє європейців. Перед війною він провів ретельну роботу щодо розширення впливу, роблячи ставку на деяких лідерів, а також намагаючись підірвати довіру між союзниками ЄС, використовуючи гібридні методи. Після двох тижнів війни ми єдині, як ніколи, запровадили потужні санкції та надаємо допомогу Україні", – зазначив Мішель.
Голова Євроради також додав, що ЄС має протистояти Путіну.
"Якщо ми хочемо обмежити ризики на атомних електростанціях, допомогти цивільному населенню і, нарешті, відкрити шлях до дипломатії, то маємо протистояти тим, хто сьогодні сидить у Кремлі. Якою буде ситуація у Москві надалі, ніхто не знає", – додав Мішель.