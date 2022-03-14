Мішель: ЄС у запасі має додаткові заходи проти РФ

Голова Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що Євросоюз у запасі має додаткові санкції проти Росії. Зокрема, за повномасштабне вторгнення РФ до України. Про це, посилаючись на європейські ЗМІ, повідомляє Дзеркало тижня.

"Ми маємо продовжувати тиск, щоб змінити баланс сил. У нас є в запасі додаткові санкції проти РФ", – сказав Мішель.

Однак, голова Євроради не надав деталей про майбутні заходи.

"Я не скажу. Досі ми заставали режим Кремля зненацька й плануємо продовжувати це робити. Володимир Путін вважав, що він розділяє європейців. Перед війною він провів ретельну роботу щодо розширення впливу, роблячи ставку на деяких лідерів, а також намагаючись підірвати довіру між союзниками ЄС, використовуючи гібридні методи. Після двох тижнів війни ми єдині, як ніколи, запровадили потужні санкції та надаємо допомогу Україні", – зазначив Мішель.

Голова Євроради також додав, що ЄС має протистояти Путіну.