Зеленський – НАТО: Не закриєте небо над Україною – ракети впадуть у вас
Президент України Володимир Зеленський вкотре звернувся до НАТО із проханням закрити небо над Україною.
Текст відповідної заяви Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Торік я попереджав лідерів НАТО: якщо проти РФ не буде жорстких превентивних санкцій – вона піде війною. І я мав рацію. Повторю ще раз: якщо ви не закриєте наше небо, то російські ракети впадуть і на вашу територію, на територію НАТО. Це лише питання часу”, - пише Володимир Зеленський.