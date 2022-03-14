Регулятор дозволив брати кредити під заставу ОВДП

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) дозволила брати кредити в банках під заставу облігацій внутрішньої державної позики, повідомляється на її сайті, повідомляє Новое время.

Також регулятор дозволив юридичним та фізичним особам — нерезидентам відкривати рахунки та укладати договори щодо військових облігацій за спрощеною процедурою. Для фізосіб — нерезидентів достатньо паспортних даних, для юридичних осіб — коду/номеру з торгового, банківського або судового реєстру та реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

Крім цього, Нацкомісія дозволила за рахунок активів інститутів спільного інвестування (ICI) здійснювати витрати, пов’язані із обслуговуванням активів, які входять до складу активів такого ІСІ, та проводити операції з ними.

Нагадаємо, що в перший день війни регулятор зупинив обіг всіх цінних паперів, а Нацбанк призупинив роботу валютного ринку України.

Мінфін почав випускати військові облігації. ​​1 березня відомство розмістило військові облігації на 8,1 млрд, 8 березня — на 6,7 млрд грн. Також Нацбанк купив військових облігацій на 20 млрд грн.