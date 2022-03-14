МАГАТЕ: Персонал ЧАЕС більше не в змозі працювати

Персонал Чорнобильської АЕС більше не проводить ремонт та технічне обслуговування обладнання. Це пов’язано з фізичною та психологічною втомою після безперервної роботи протягом майже трьох тижнів.

Про це йдеться﻿ в заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гросі, передає "Енерготатом"