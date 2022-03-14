МАГАТЕ: Персонал ЧАЕС більше не в змозі працювати
Персонал Чорнобильської АЕС більше не проводить ремонт та технічне обслуговування обладнання. Це пов’язано з фізичною та психологічною втомою після безперервної роботи протягом майже трьох тижнів.
Про це йдеться в заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гросі, передає "Енерготатом"
"211 людей – технічний персонал та співробітники служби охорони – досі не можуть змінитись. Вони заступили на зміну напередодні російського вторгнення на територію об’єкту. У зв’язку з тим, що ситуація погіршується, все більшої актуальності набуває ініціатива МАГАТЕ із забезпечення безпеки і фізичної безпеки атомних електростанцій України", - зазначив він.