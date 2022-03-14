Енергоатом: Окупанти збираються підривати боєприпаси навпроти енергоблоку ЗАЕС
Окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, планують підірвати боєприпаси навпроти енергоблоку №1, повідомила пресслужба "Енергоатома".
У повідомленні зазначається, що у найближчу годину окупанти планують розпочати "утилізацію" боєприпасів прямо на майданчику станції біля руїн учбово-тренувального центру ЗАЕС.
"Іншими словами, божевільні окупанти збираються підривати боєприпаси прямо напроти енергоблоку №1 атомної станції", - наголосив "Енергоатом".