Енергоатом: Окупанти збираються підривати боєприпаси навпроти енергоблоку ЗАЕС

Окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, планують підірвати боєприпаси навпроти енергоблоку №1, повідомила﻿ пресслужба "Енергоатома".

У повідомленні зазначається, що у найближчу годину окупанти планують розпочати "утилізацію" боєприпасів прямо на майданчику станції біля руїн учбово-тренувального центру ЗАЕС.