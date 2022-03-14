США попереджують Китай про можливу міжнародну ізоляцію у разі підтримки РФ

Радник національної безпеки Джейк Салліван зустрічається 14 березня в Римі з представниками Китаю, щоб застерегти Пекін від надання військової допомоги Москві, повідомляє Голос Америки.

Радник із національної безпеки президента США Джейк Салліван зустрічається 14 березня в Римі з високопоставленим китайським дипломатом Янгом Цзечі з метою застерегти Пекін від надання військової допомоги Росії. Це буде перша зустріч Саллівана з Янгом після закритих консультацій у Цюріху у жовтні, які були спрямовані на ослаблення напруженості після різкого публічного обміну думками під час переговорів на Алясці рік тому.

Салліван має намір попередити китайських дипломатів про можливу міжнародну ізоляцію, яка чекає на Китай, якщо він підтримуватиме агресію Росію проти України.

Офіційні особи Сполучених Штатів та інших країн намагалися дати зрозуміти Китаю в останні два тижні, що перехід на бік Росії матиме серйозні наслідки для торгових потоків, розвитку нових технологій і може зазнати Китаю вторинних санкцій.

Китайські компанії, які проігнорують обмеження на експорт до Росії, можуть бути позбавлені доступу до американського обладнання та програмного забезпечення, необхідного для виробничого циклу, заявила минулого тижня міністр торгівлі США Джина Раймондо.13 березня офіційні особи США повідомили агентству Рейтер, що Росія запросила у Китаю допомога у військовій техніці, що викликало занепокоєння Заходу.

В інтерв'ю телекомпанії CNN Салліван сказав, що Вашингтон уважно стежить за тим, чи Пекін надає економічну чи військову підтримку Росії:

"Ми прямо даємо зрозуміти Пекіну, що він зіткнеться з дуже серйозними наслідками, якщо допоможе Росії ухилитися від економічних санкцій... Ми не допустимо, щоб Росія могла ухилитися від санкцій через будь-яку країну в будь-якій точці світу".

Пізніше у понеділок представник Міністерства закордонних справ Китаю заявив, що твердження офіційних осіб США про те, що Росія запросила у Пекіна військову техніку для своєї кампанії в Україні, є "дезінформацією" з боку Сполучених Штатів. Коментарі пролунали під час регулярного брифінгу Міністерства закордонних справ КНР у Пекіні.