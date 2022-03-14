Над Києвом збили ракету РФ, ДСНС просить Геращенко не "світити" точки

Російські окупанти запустили крилату ракету у бік Подолу у Києві. Українські системи протиповітряної оборони збили ракету, рештки впали на п'ятиповерховий житловий будинок, повідомляє Ліга.net.

Про це заявив радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram. У ДСНС повідомили, що є загиблі, а також попросили Геращенка не "світити" точки обстрілу.

"20 хвилин тому над Києвом спрацювала наша ППО, збили ракету, залишки впали на будинок на Подолі" , – написав Геращенко.

Пізніше він показав фото наслідків:

Фото: Антон Геращенко

Прессекретар ДСНС Києва повідомила, що внаслідок чергового обстрілу є загиблі. Точна інформація про кількість жертв буде пізніше.

Вона також звернулася до Антона Геращенка, закликавши його припинити "здавати" російським окупантам точки, які "недообстрілювали" війська РФ. За її словами, Геращенко вже втретє сьогодні називав точну адресу, куди потрапляють ворожі снаряди.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що одна людина загинула, шестеро людей отримали поранення. Двох із них забрала швидка. Також повністю знищено тролейбус, пасажирів там не було. Вилетіли шибки, пошкоджено балкони навколишніх будинків та комерційні приміщення на перших поверхах.

Фото: Віталій Кличко

Фото: Віталій Кличко