Укрпошта виплатила 52% пенсій

"Укрпошта" станом на 13 березня 2022 року доставила 52,16% пенсій (5,5 млрд грн), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як розповіли у пресслужбі національного поштового оператора у понеділок, доставка пенсій проводиться у всіх областях. Найвищий показник виплат у Кіровоградській (89,33%), Донецькій (85,35%), Рівненській (77,82%), Черкаській (76,44%), Хмельницькій (75,39%) та Вінницькій (73,41%) областях.

В областях, де продовжуються активні бойові дії, доставка пенсій ускладнюється, проте за першої нагоди проводиться виплата. Так, на Миколаївщині, незважаючи на щоденні обстріли, вже виплачено 45,04% пенсій. У Харківській, Херсонській та Сумській областях поки що виплачено 19,76%, 14,33% та 12,3% відповідно. Проте, щойно будуть сформовані зелені коридори до міст, тимчасово окупованих РФ, "Укрпошта" одразу доставить виплати.

"Сьогодні пошта доставляє не лише посилки та виплати, ми доставляємо сподівання на те, що мирне довоєнне життя є, і воно обов'язково повернеться. Особливо це помітно в регіонах, де ситуація справді важка: люди там щиро дивуються з того, що в такий час "Укрпошта" працює. А ми працюємо, тому що відповідальні за людей у найвіддаленіших куточках країни. Так, є міста та села, до яких ми поки що не можемо доїхати. Але ми спільно з урядом та обласними адміністраціями працюємо над цим. Якими б складними не були умови, я вірю, що у березні ми також доставимо всі пенсії, як робили це у січні, лютому, і як робитимемо надалі", - наведено слова генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

"Укрпошта" нагадує, що доставляє виплати також тимчасово переміщеним особам усередині України. Наразі до "Укрпошти" надійшло 11,3 тис. звернень на переадресацію.