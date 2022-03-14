Росія вирішила не віддавати взяті у лізинг літаки

Росія вирішила не віддавати взяті у лізинг літаки

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, яким дозволяє російським авіакомпаніям не повертати літаки, взяті у лізинг у закордонних компаній. Документ опубліковано на офіційному порталі правової інформації, повідомляє Корреспондент.

Сертифікація "віджатих" літаків здійснюватиметься із залученням сертифікаційних центрів та випробувальних лабораторій, вимоги до яких визначить Мінтранс РФ.

Як йдеться у пояснювальній записці, закон спрямований на збереження парку іноземних повітряних суден в експлуатантів РФ з метою забезпечення безперебійного функціонування діяльності в галузі цивільної авіації в рамках вжиття антисанкційних заходів.

Документ також передбачає перенесення з 1 січня 2022 року на 31 грудня 2023 року термінів сертифікації технічних засобів забезпечення транспортної безпеки, що дозволить суб'єктам транспортної інфраструктури перерозподілити кошти, необхідні для проведення процедури сертифікації.

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