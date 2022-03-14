Ізраїль уперше публічно заявив про приєднання до міжнародних санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід, який перебуває з офіційним візитом у Словаччині, заявив, що єврейська держава не дозволить Росії використати Ізраїль для обходу економічних санкцій, введених проти неї США та країнами Заходу, повідомляє NEWSru.co.il.

За словами Лапіда, відомство, яке він очолює, координує роботу з вироблення позиції щодо санкцій, однак до неї залучені також Банк Ізраїлю, міністерство фінансів, міністерство економіки, управління аеропортів, міністерство енергетики та інші структури.

"Ця війна має припинитися. Європа знала чимало воєн, і єдине, що вони несуть, це страждання. В останні роки в Європі панував мир, який приніс небачене раніше процвітання. Ізраїль зробить усе, що в його силах, щоб допомогти досягти припинення вогню і відновлення миру. Ми діємо разом з нашим великим союзником, Сполученими Штатами, і разом з європейськими партнерами, щоб зупинити трагедію" , - заявив Лапід.

Зазначимо, що раніше уряд Ізраїлю дав зрозуміти, що не дозволить використовувати свою територію як притулок для російських олігархів, які потрапили під санкції. Їхнім яхтам було заборонено захід до Ізраїлю, а час стоянки літаків було обмежено 48 годинами.