Найбільший у світі виробник шин іде з російського ринку

Японська транснаціональна компанія Bridgestone зупиняє виробництво в Росії, а також – всі нові інвестиції та поставки до країни-агресора, повідомляє Економічна правда.

"Ми вирішили призупинити нашу виробничу діяльність в Росії до подальшого повідомлення. Рішення набуде чинності наступної п’ятниці, 18 березня, після необхідних підготовчих заходів. Компанія також вирішила заморозити будь-які нові інвестиції та негайно припинити експорт до Росії", – заявив виробник.

Водночас компанія продовжить виплачувати зарплату своїм співробітникам на заводі з виробництва легкових шин в Ульяновську та офісах продажу, усього – понад тисячу осіб.

Компанія також очікує, що виробництво за межами Росії залишиться стабільним у найближчі тижні. Bridgestone повідомила, що пожертвувала 1 мільйон євро Червоному Хресту, на додаток до 2,5 млн євро, пожертвуваних управлінню ООН у справах біженців для підтримки українців.