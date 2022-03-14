Кабмін пропонує запровадити санкції проти російських онлайн-кінотеатрів

Кабінет міністрів України вніс на розгляд Ради національної безпеки та оборони пропозиції щодо безстрокового застосування персональних економічних та інших обмежувальних заходів до російських онлайн-кінотеатрів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, згідно з розпорядженням №215 від 9 березня, уряд пропонує запровадити санкції проти російських онлайн-кінотеатрів IVI, OKKO, Tvigle, More TV та Premier.

Серед пропонованих безстрокових санкцій:

блокування активів;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, отримання яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання або зупинення дії спеціальних дозволів на надр;

обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування;

інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим законом "Про санкції": блокування Інтернет-провайдерами доступу до веб-ресурсів, у тому числі до субдоменів.

Крім того, у поданні на санкції 29 медіаменеджерів, провідних та журналістів російських пропагандистських ЗМІ, а також самі телеканали та медіахолдинги, про що раніше повідомляв міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.