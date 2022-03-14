У Кремлі немає даних, чи справді Кадиров заїхав в Україну

У Кремлі немає даних, чи голова Чечні Рамзан Кадиров знаходиться на території України, повідомляє Українська правда.

"Ні. Таких даних немає", - заявив Дмитро Пєсков.

"Він, на мою думку, безпосередньо не стверджував, що він знаходиться в Україні. Жодних прямих тверджень не було, тому прошу звертатися саме до адміністрації глави республіки в Чечні", - наголосив прессекретар Путіна.

Зазначимо, 14 березня Рамзан Кадиров хвалився в соцмережах, що був у Гостомелі під Києвом, та погрожував, що вже скоро може бути у столиці.