У Кремлі допустили "взяття під контроль" деяких великих міст України

У Росії вже прямо дозволили окупувати великі населені пункти в Україні, повідомляє Слово і діло.

Так, прессекретар президента Дмитро Пєсков на брифінгу заявив:

"Міністерство оборони при забезпеченні максимальної безпеки мирного населення не відкидає можливості постановки під повний контроль великих населених пунктів, які сьогодні і так практично знаходяться в оточенні, за винятком зон, які використовуються для гуманітарної евакуації".

Крім того, Пєсков заявив, що терміни тривалості російського вторгнення до України не озвучувалися.

"На початку операції президент Росії справді дав вказівку міністерству оборони утриматись від негайного штурму великих населених пунктів, включаючи Київ", - розповів Пєсков, якого цитують російські ЗМІ.

Таке рішення, за його словами, було ухвалено "у зв'язку з тим, що озброєні націоналістичні формування обладнують вогневі точки, розміщують важку військову техніку прямо у житлових кварталах".

Зазначимо, що першого дня війни проти України Володимир Путін заявив, що окупація українських територій не входить до планів.