ГБР: Соловйова оголосять у міжнародний розшук

За ініціативи Державного бюро розслідувань пропагандиста Кремля Володимира Соловйова оголосять в міжнародний розшук, повідомляє﻿ пресслужба ДБР.

Зазначається, що 14 березня Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого Управління ДБР та обрав запобіжний захід - тримання під вартою, російському телеведучому, пропагандисту, члену правлячої політичної партії "Єдина Росія" Володимиру Соловйову.

У п'ятницю, 11 березня, слідство повідомило Соловйову про підозру у публічних закликах до зміни державного кордону України, що призвело до тяжких наслідків - загибелі людей.

"Встановлено, що Володимир Соловйов системно підтримував злочинні дії вищого керівництва РФ щодо вторгнення в Україну та закликав до зміни її територіального устрою, у тому числі через проведення воєнних дій та знищення військової інфраструктури та мирного населення" , - йдеться в повідомленні.

Слідчі ДБР зібрали необхідний пакет документів для оголошення Соловйова в міжнародний розшук, який найближчим часом буде направлений до закордонних колег.