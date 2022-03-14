Генштаб ЗСУ: до РФ уже прибуло близько 400 сирійських найманців
До Росії вже прибуло близько 400 найманців із Сирії. Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ в новому зведенні з оперативною інформацією станом на 12.00 14.03.2022.
"Продовжується дев'ятнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню. Російські окупаційні війська, виконуючи злочинні накази військово-політичного керівництва Російської Федерації, продовжують наступальну операцію проти України", - пише прес-служба Генштабу.
Проте, зазначають у звіті, станом на сьогодні
"основні завдання щодо розгрому угруповань Збройних Сил України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України противником не виконано".
"На Миколаївському та Криворізькому напрямках окупаційні війська зупинено. Не маючи великих успіхів, ворог продовжує ведення систематичних бойових дій бомбардувальною авіацією з метою знищення військової та цивільної інфраструктури України", – стверджують у Генштабі.
Повідомляється, що ворог
"використовує боєприпаси великої потужності та невиборчої дії щодо мирного населення".
"Такі дії класифікуються міжнародним гуманітарним правом як військовий злочин. На Волинському напрямку ворог продовжує заходи щодо посилення охорони українсько-білоруського кордону підрозділами ЗС Республіки Білорусь, за допомогою БПЛА проводить повітряну розвідку окремих ділянок місцевості вздовж Державного кордону", – пише прес-служба.
Як зазначається, на Поліському напрямку російські окупаційні війська
"не залишають спроб подолати бар'єрний рубіж річкою Ірпінь і закріпитися в районі населених пунктів Буча та Ірпінь".
"Намагаються організувати ведення оборонних дій. Здійснюється підготовка диверсійно-розвідувальних груп для дій під виглядом військовослужбовців ЗС України. На Сіверському напрямку ворог активних наступальних дій не провадив. Здійснює перегрупування з метою поновлення спроби наступу у напрямку Києва", – повідомляється у звіті.
Пишуть, що на Слобожанському напрямку основні зусилля супротивник зосереджує
"на відновленні втрат, отриманих внаслідок рішучої відсічі поблизу міста Харкова та контратаки ЗС України в районі Ізюму".
"У Донецькому та Таврійському напрямках противник продовжує вести активні бойові дії. За рахунок чисельної переваги в окремих напрямках має частковий успіх. На Південнобузькому напрямку ворог намагається продовжити наступ у напрямі Кривого Рогу", – зазначають у Генштабі.
Також повідомляється, що ворог
"закріпився на досягнутих рубежах, здійснює перегрупування військ та поповнення запасів".
"Не залишає спроб оточити Миколаїв. Російські окупанти продовжують накопичувати на своїй території резерви для ведення війни проти України. Формуються загони найманців, які за винагороду готові виконувати злочинні накази російських командирів", - стверджують у Генштабі.
За наявною в ЗСУ інформацією, на території Сирії відкрито центри вербування найманців, де за останні дні завербовано понад тисячу людей.
"Близько 400 осіб вже прибули до РФ. Поблизу українського кордону в Ростовській (РФ) та Гомельській (РБ) областях розгорнуто табори для їхнього розміщення та підготовки", – написано у зведенні.
Зазначається, що ЗСУ у взаємодії з іншими складовими сил оборони
"стримують противника, завдають йому значних втрат у живій силі та військовій техніці, деморалізуючи його особовий склад як у районах ведення бойових дій, так і в районах формування резервів".