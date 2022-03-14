Генштаб ЗСУ: до РФ уже прибуло близько 400 сирійських найманців

До Росії вже прибуло близько 400 найманців із Сирії. Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ в новому зведенні з оперативною інформацією станом на 12.00 14.03.2022.

"Продовжується дев'ятнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню. Російські окупаційні війська, виконуючи злочинні накази військово-політичного керівництва Російської Федерації, продовжують наступальну операцію проти України", - пише прес-служба Генштабу.

Проте, зазначають у звіті, станом на сьогодні "основні завдання щодо розгрому угруповань Збройних Сил України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України противником не виконано" .

"На Миколаївському та Криворізькому напрямках окупаційні війська зупинено. Не маючи великих успіхів, ворог продовжує ведення систематичних бойових дій бомбардувальною авіацією з метою знищення військової та цивільної інфраструктури України", – стверджують у Генштабі.

Повідомляється, що ворог "використовує боєприпаси великої потужності та невиборчої дії щодо мирного населення" .

"Такі дії класифікуються міжнародним гуманітарним правом як військовий злочин. На Волинському напрямку ворог продовжує заходи щодо посилення охорони українсько-білоруського кордону підрозділами ЗС Республіки Білорусь, за допомогою БПЛА проводить повітряну розвідку окремих ділянок місцевості вздовж Державного кордону", – пише прес-служба.

Як зазначається, на Поліському напрямку російські окупаційні війська "не залишають спроб подолати бар'єрний рубіж річкою Ірпінь і закріпитися в районі населених пунктів Буча та Ірпінь" .

"Намагаються організувати ведення оборонних дій. Здійснюється підготовка диверсійно-розвідувальних груп для дій під виглядом військовослужбовців ЗС України. На Сіверському напрямку ворог активних наступальних дій не провадив. Здійснює перегрупування з метою поновлення спроби наступу у напрямку Києва", – повідомляється у звіті.

Пишуть, що на Слобожанському напрямку основні зусилля супротивник зосереджує "на відновленні втрат, отриманих внаслідок рішучої відсічі поблизу міста Харкова та контратаки ЗС України в районі Ізюму" .

"У Донецькому та Таврійському напрямках противник продовжує вести активні бойові дії. За рахунок чисельної переваги в окремих напрямках має частковий успіх. На Південнобузькому напрямку ворог намагається продовжити наступ у напрямі Кривого Рогу", – зазначають у Генштабі.

Також повідомляється, що ворог "закріпився на досягнутих рубежах, здійснює перегрупування військ та поповнення запасів" .

"Не залишає спроб оточити Миколаїв. Російські окупанти продовжують накопичувати на своїй території резерви для ведення війни проти України. Формуються загони найманців, які за винагороду готові виконувати злочинні накази російських командирів", - стверджують у Генштабі.

За наявною в ЗСУ інформацією, на території Сирії відкрито центри вербування найманців, де за останні дні завербовано понад тисячу людей.

"Близько 400 осіб вже прибули до РФ. Поблизу українського кордону в Ростовській (РФ) та Гомельській (РБ) областях розгорнуто табори для їхнього розміщення та підготовки", – написано у зведенні.