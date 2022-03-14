Зеленський: Україні потрібен чесний світ із гарантіями безпеки

Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до співгромадян у День добровольця, заявив, що сьогодні усі українці є добровольцями, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми відзначаємо сутнісно наше українське свято – День добровольця. Саме наша здатність миттєво об'єднуватись під час випробувань, знаходити спільну мову, боротися разом, створювати наш характер. Український характер. Ми можемо не помічати одне одного у звичайному житті. Погодьтеся, таке з нами буває і бувало. Але, коли ми бачимо загрозу нашому життю, нашому духу, коли бачимо загрозу Україні, нашій державі – ми не вагаємось жодної хвилини, якщо ми українці. Ми об'єднуємося, ми робимо все, щоб захистити своє", - заявив Зеленський у відеозвернення у понеділок.

Як наголосив президент, українців не потрібно переконувати, щоб вони стали добровольцями, не потрібно стимулювати, щоб вони почали допомагати один одному.

"Україна для нас – не просто територія, як для окупантів. Вони тут нічого не розрізняють, не розуміють нічого. Саме тому для них все це просто мішень. Україна для нас – це мільйони щасливих миттєвостей, рідних символів, пам'ятних місць. Ми відчуваємо цю землю.Україна для нас – це наше життя, і тому мільйони людей стали на захист нашої держави сьогодні.Тому сьогодні ми всі – добровольці.Усі, хто захищає Україну, наших дітей, хто захищає наше майбутнє.Усім, хто відчуває цей вільний поклик... Поклик до захисту України...", - сказав він.

Зеленський також відзначив усіх причетних до захисту держави, зокрема військових, журналістів, представників територіальної оборони та бізнесу, дипломатів, техніків, постачальників продуктів та гуманітарної допомоги, лікарів, водіїв, рятувальників та ін.

"Всім я вдячний. І щиро вас вітаю! Кожного з добровольців. Усіх, хто спільно працює на перемогу", - сказав глава держави, додавши, що саме потужна підтримка ЗСУ з боку народу, щирий волонтерський рух, масовий вступ громадян у територіальну оборону та солідарність усіх українців – це засади для перемоги та звільнення країни.

Президент України також пообіцяв увечері розповісти про підсумки переговорів із Росією, черговий раунд яких відбувається у понеділок.

"Сьогодні вже розпочалася відеозустріч делегацій. Вона триває. Усі чекають новин. Увечері обов'язково доповімо", - сказав він у відеозверненні та у понеділок вдень.

При цьому він закликав українців триматись, боротися, щоб перемогти.

"Щоб прийти до заслуженого українцями світу. Чесний світ. З гарантіями безпеки для нашої держави, наших людей. І щоб покласти це на папір у переговорах, складних переговорах", - сказав він.

Зеленський зазначив, що "російська держава готувалася до війни десятки років. Вони накопичили значний військовий ресурс заради зла, заради підкорення сусідів. І заради знищення України, Європи, якою ми її знаємо, що ми цінуємо" .

Володимир Зеленський заявив про необхідність зняти всі перешкоди з малого та середнього бізнесу, "щоб на вулицях міст з'явилося життя".

"На вулицях міст має з'явитися життя. Там, де дозволяє безпека. Там, де це можуть забезпечити люди. Аптека, торгівля, будь-який бізнес, який може просто працювати сьогодні. Щоб країна жила. Щоб уже починалося відновлення України. І це залежить від кожного. з нас, від кожного здатного працювати", - сказав він у відеозверненні у понеділок.

Президент України зазначив, що "економічне придушення України – це одне із завдань війни проти нас сьогодні".

"Тому уряд отримав чітке доручення повернути малий і середній бізнес. Прибрати все, що заважає. Максимально послабити податки, прибрати всі труднощі, абсолютно все. де вони можуть", - заявив він.

Зеленський вважає, що "на час війни та для повоєнного розвитку потрібна нова податкова модель. Слід оновити і фінансові правила. Щоб люди відчували, що можна виявляти пружність. Відчували, що всі гроші та цінності будуть збережені. І що можна не боятися втратити що- або тому, що держава Україна гарантує кожному безпеку активів та накопичень" .