ДПСУ: На західних кордонах України майже зникли черги

За добу 13 березня державний кордон України на західній ділянці перетнули майже 80 тисяч осіб та понад 15 тисяч транспортних засобів. Показники свідчать, що відносно даних попередньої доби пасажиропотік зменшився більш ніж на 10 %, повідомляє﻿ Держприкордонслужба.

Минулої доби Україну покинули понад 62 тисячі осіб. Більшість із тих, хто виїхав – близько 41 тисячі людей – перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Наразі майже на усіх напрямках відсутні накопичення пішоходів і транспортних засобів.

Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України, станом на 14:00 понеділка, 14 березня:

Республіка Польща:

«Ягодин» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Устилуг» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Угринів» - 0 л/а, 0 автобусів, 150 пішоходів;

«Рава-Руська» - 50 л/а, 0 автобусів, 70 пішоходів;

«Грушів» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Краківець» - 60 л/а, 2 автобусів, 0 пішоходів;

«Шегині» - 20 л/а, 8 автобусів, 380 пішоходів;

«Смільниця» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 10 л/а, 0 пішоходів;

«Ужгород» - 65 л/а, 0 автобуси, 30 пішоходів;

«Малі Селменці» - 120 пішоходів.

Угорщина:

«Тиса» - 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Дзвінкове» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 24 години);

«Косино» - 5 л/а, 0 пішоходів;

«Лужанка» - 25 л/а, 0 пішоходів;

«Вилок» - 10 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

«Дякове» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Солотвино» - 15 л/а, 0 пішоходів;

«Порубне» - 50 л/а, 50 пішоходів.

Республіка Молдова:

«Мамалига» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Кельменці» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Росошани» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Сокиряни» - 0 л/а, 0 пішоходів.

До України за минулу добу прибули більше 17 тисяч осіб. Майже 14 тисяч з них – українці, більшість з яких чоловіки, що готові долучитися до протистояння з агресором.

У ДПСУ нагадали, що всі пункти пропуску на західному кордоні (крім ППр «Дзвінкове») працюють у цілодобовому режимі.