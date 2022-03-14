ПриватБанк виплачує по 6,5 тис. грн: хто і як може отримати допомогу

Отримати допомогу зможуть не всі українці, повідомляє Сьогодні.

Українці що живуть у регіонах, економічна діяльність яких тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових дій, можуть отримати одноразову матеріальну допомогу у зв’язку із втратою частини доходу у розмірі 6 500 грн. Отримати виплату можна на картку ПриватБанку.

Хто може отримати допомогу?

Допомогу отримують наймані працівники підприємств та компаній, що працюють офіційно, та ФОПи 1-4 груп, які з:

Чернігівської області;

Сумської;

Харківської;

Херсонської;

Миколаївської;

Зарорізької;

Донецької;

Луганської;

Житомирської;

Одеської;

Волинської;

Київської області та столиці України.

Як отримати допомогу?

Якщо раніше ви отримували 1000 грн за вакцинацію, то попередньо сформована вами картка "єПідтримки" підтягнеться в додатку "Дія" автоматично.

Якщо ви є клієнтом ПриватБанку та ще не користувалися карткою "єПідтримка", то відкрити ії можете за кілька кліків у мобільному додатку Приват24:

натиснути вкладку "Гаманець";

перейти в меню "Додати" — картка "єПідтримка".

Потім, для подання заявки на допомогу треба перейти за вказаним посиланням у додаток "Дія":

Натиснути "Послуги". Вибрати картку "єПідтримка". Натиснути "Отримати допомогу".

Зарахування відбудеться на картку протягом 10 днів від дати подання заявки. Кошти можна витрачати для оплати будь яких товарів та послуг на території України та переказувати з них кошти на інші картки та рахунки.

"Тисяча Зеленського" без обмежень

Кошти "єПідтримки" з 2 березня 2022 року можна витрачати всюди, де приймають розрахунок карткою.

Витрачати "тисячу Зеленського" дозволили на будь-які продукти чи товари. Програма вже не має обмежень на конкретний напрямок бізнесу.

"Зараз кожна гривня може врятувати чиєсь життя або суттєво допомогти. Тож підтримка дійсно є!" - написали в Telegram.