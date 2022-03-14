CNN показали перше фото Зміїного після захоплення

Американська приватна компанія Maxar Technologies зробила супутникове фото острова Зміїний, де українські прикордонники відмовилися здаватися російським військам. Фотографію оприлюднив телеканал CNN 14 березня, повідомляє Корреспондент.

Фото: Maxar

Знімок датується 13 березня. На ньому можна помітити пошкодження деяких будівель у результаті атаки російських військових кораблів. Зокрема, знищено будівлі з червоними дахами, також видно кратери від ударів.

Крім того, на фотографії можна розглянути російський десантний великий корабель, який стоїть на якорі в Чорному морі.