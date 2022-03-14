У МВС повідомили деталі розстрілу іноземних журналістів в Ірпені

У Міністерстві внутрішніх справ України розповіли про подробиці розстрілу журналістів видання Time росіянами в Ірпені, повідомляє Новое время.

Як заявив радник голови МВС Вадим Денисенко, 13 березня близько 13:30-13:40 журналісти приїхали до підірваного мосту біля Ірпеня, розташованого між селом Романків та містом Ірпінь.

Вони перейшли через міст на протилежний бік і попрямували у напрямку міста Ірпінь.

"Згодом до них підійшов водій автомобіля Лада зеленого кольору та запропонував супроводжувати їх по місту, а саме – до іншого підірваного мосту, який, власне кажучи, вони шукали. Кореспонденти на це погодилися" , – зазначив Денисенко.

За його словами, сівши в автомобіль, вони попрямували у напрямку вулиці Соборної до найближчого житлового кварталу Єсенін. Зупинившись на проїжджій частині, почали фотографувати розбомблені будинки та прилеглу територію цього житлового кварталу.

Через кілька хвилин з'явилися двоє людей у військовій зеленій формі з автоматами в руках і зробили два попереджувальні постріли вгору.

"Водій на автомобілі з журналістами у салоні зреагував на постріли і різко розвернувся у зворотному напрямку, а люди у військовій формі автоматними чергами почали обстрілювати автомобіль" , - сказав Денисенко.

Внаслідок обстрілу журналіст Брент Рено помер на місці, інший журналіст Хуан Дієго Арредондо був поранений, зараз його життю нічого не загрожує.

За словами радника голови МВС, оскільки автомобіль, в якому пересувалися журналісти, отримав технічні пошкодження, "вони були змушені пересісти до іншого автомобіля та перекласти труп до цього авто, яке їхало поряд і доставило потерпілих до мосту біля села Романівка".

"У подальшому журналісти переїхали через міст з каретами швидкої допомоги та їх доставили до міста Київ і, відповідно, пораненого журналіста доправили до Охматдиту" , – резюмував він.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти свідомо вбили журналіста Time в Ірпені.