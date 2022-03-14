Міськрада: З Маріуполя вдалося виїхати більше 160 автівкам

З Маріуполя по дорозі до міста Бердянськ станом на 13:00 вдалося виїхати більше 160 приватних авто, повідомляє﻿ пресслужба Маріупольської міської ради.

Маріупольці прямували згідно раніше встановленому напряму гуманітарного коридору по маршруту: Маріуполь (виїзд в сторону с. Мелекіне – с. Портовське – смт. Мангуш- Бердянськ – Токмак – Запоріжжя).

Відомо, що маріупольці, які виїхали на власних авто, вже пройшли Бердянськ та продовжують рухатися в напрямку Запоріжжя.

Також є підтвердження, що на даний час, по встановленому гуманітарному коридору, дотримується режим тиші.

Всіх маріупольців чекають для надання першої допомоги, розміщення, та допомоги щодо подальшого розміщення за адресою Запоріжжя, вул. Рекордна, 41 (приміщення цирку).

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