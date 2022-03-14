Кулеба оголосив перелік компаній, які вирішили не йти з Росії
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає аморальною роботу на російському ринку західних компаній — їх потрібно спонукати припинити діяльність на території РФ. Про це голова української дипломатії заявив на брифінгу, повідомляє Ділова столиця.
"Міжнародний бізнес має йти з Росії як з моральних, так і з прагматичних міркувань. По-перше, робота в країні варварів — це удар по репутації. Ніхто не хоче асоціюватися з воєнними злочинами.
По-друге, російська економіка стрімко наближається до краху. Компанії намагаються втекти зараз, аби не виймати капітали з-під завалів пізніше. Російський", — пояснив він, нагадавши також, що РФ розглядає навіть можливість націоналізації іноземних активів.
У МЗС повідомили, що станом на 14 березня 209 західних компаній повністю вийшли з Росії та припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково.
"Ми цим (частковим припиненням — ред.) незадоволені, ми знаємо ці компанії, знаємо їхні трюки, маневри із намаганнями залишитися на ринку РФ і будемо їх дотискати", — заявив Кулеба.
Водночас 26 компаній політик виділив окремо і назвав поіменно.
"Є кілька великих компаній, які досі не пішли з Росії. Це торговельні мережі Leroy Merlin, Metro, Auchan, Spar, автотовари Pirelli та Bridgestone Tires, готелі Accor та Intercontinental. В сфері машинобудування це OTIS Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic. Косметика та супутні товари Oriflame, Kimberly-Clark, Koti, Ecco, Salvatore Ferragamo. Тютюнова продукція Philip Morris. Харчова промисловість та ресторани Papa John's і Kellogg. Медицина: Bayer. Банки Raiffeisen, OTP Bank, City Group, Société Générale, UniCredit, Intensa Sanpaolo", — перерахував Кулеба.
Міністр також публічно закликав українських та західних споживачів покарати цей бізнес бойкотуванням.
"Я ще раз закликаю їх залишити російський ринок якнайшвидше, а решту урядів та споживачів бойкотувати ці компанії, допоки вони не припинять роботу в Росії", — заявив Кулеба.