Кулеба оголосив перелік компаній, які вирішили не йти з Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає аморальною роботу на російському ринку західних компаній — їх потрібно спонукати припинити діяльність на території РФ﻿. Про це голова української дипломатії заявив на брифінгу, повідомляє Ділова столиця.

"Міжнародний бізнес має йти з Росії як з моральних, так і з прагматичних міркувань. По-перше, робота в країні варварів — це удар по репутації. Ніхто не хоче асоціюватися з воєнними злочинами.

По-друге, російська економіка стрімко наближається до краху. Компанії намагаються втекти зараз, аби не виймати капітали з-під завалів пізніше. Російський", — пояснив він, нагадавши також, що РФ розглядає навіть можливість націоналізації іноземних активів.

У МЗС повідомили, що станом на 14 березня 209 західних компаній повністю вийшли з Росії та припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково.

"Ми цим (частковим припиненням — ред.) незадоволені, ми знаємо ці компанії, знаємо їхні трюки, маневри із намаганнями залишитися на ринку РФ і будемо їх дотискати" , — заявив Кулеба.

Водночас 26 компаній політик виділив окремо і назвав поіменно.

"Є кілька великих компаній, які досі не пішли з Росії. Це торговельні мережі Leroy Merlin, Metro, Auchan, Spar, автотовари Pirelli та Bridgestone Tires, готелі Accor та Intercontinental. В сфері машинобудування це OTIS Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic. Косметика та супутні товари Oriflame, Kimberly-Clark, Koti, Ecco, Salvatore Ferragamo. Тютюнова продукція Philip Morris. Харчова промисловість та ресторани Papa John's і Kellogg. Медицина: Bayer. Банки Raiffeisen, OTP Bank, City Group, Société Générale, UniCredit, Intensa Sanpaolo" , — перерахував Кулеба.

Міністр також публічно закликав українських та західних споживачів покарати цей бізнес бойкотуванням.