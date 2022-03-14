Міноборони Литви: РФ хоче випробувати червоні лінії НАТО

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, коментуючи завдання російськими окупантами ракетного удару по Яворівському полігону, заявив, що під час війни в Україні Росія зазнає червоних ліній НАТО.﻿ Про це, посилаючись на литовські ЗМІ, повідомляє Новое время.

"Це показує готовність Росії випробувати і наші червоні лінії, доки вони доходять, до польсько-українського кордону чи далі" , - сказав він.

Раніше, 13 березня російські окупанти випустили по Яворівському полігону у Львівській області вісім ракет.