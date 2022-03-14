Маск у Twitter викликав Путіна на поєдинок через Україну
Найбагатша людина планети Ілон Маск викликав на бій президента країни-окупанта Росії Володимира Путіна. Рукавичку засновник автокомпанії Tesla та космічної SpaceX кинув у Twitter, повідомляє Ліга.net.
"Я кидаю виклик Володимиру Путіну на бій", - написав мільярдер і додав, що "на кону - Україна".
Київський мер Віталій Кличко, ексчемпіон світу у надважкій вазі професійного боксу, лаконічно підтримав американського бізнесмена.
Оскільки Путін відмовчується, Маск тегнув обліковий запис Кремля і додав:
"Ви згодні на цей бій?"
А тим часом, відповісти вирішив директор Роскосмосу Дмитро Рогозін.