Голова Сумської ОВА: росіяни обстріляли будинки у с. Низи

Голова Сумської ОВА: росіяни обстріляли будинки у с. Низи
Фото: Telegram

Сьогодні, 14 березня, російські війська здійснили артилерійський обстріл житлових кварталів села Низи в Сумській області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький на своєму офіційному телеграм-каналі.

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"Російські військові розстріляли будинки мирних жителів із артилерії", - написав голова Сумської ОВА.
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За його словами, можливі втрати ще уточнюються.

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"Також пошкоджено об'єкти критичної та цивільної інфраструктури", – повідомив Живицький.
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