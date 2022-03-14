Голова Сумської ОВА: росіяни обстріляли будинки у с. Низи

Сьогодні, 14 березня, російські війська здійснили артилерійський обстріл житлових кварталів села Низи в Сумській області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький на своєму офіційному телеграм-каналі.

"Російські військові розстріляли будинки мирних жителів із артилерії", - написав голова Сумської ОВА.

За його словами, можливі втрати ще уточнюються.