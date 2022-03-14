Кулеба: РФ випередила Іран та Північну Корею за кількістю введених санкцій
Росія випередила Іран та Північну Корею щодо кількості введених проти неї санкцій, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Загалом проти Росії у покарання за брутальне порушення міжнародного права та російську агресію проти України за 18 днів з моменту вторгнення світова спільнота ввела вже 3 612 обмежувальних заходів. Разом з обмеженнями, що вводилися з 2014 року, загальна кількість санкцій, введених проти Росії, становить 6 366. На даний момент Росія випередила Іран та Північну Корею і перетворилася на підсанкційного лідера світу, лідера за кількістю введених проти нього санкцій", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у понеділок.
Глава МЗС України наголосив, що поки що під російськими авіабомбами гинуть українські діти, нові санкції мають продовжувати застосовуватися.
"Є у нас чіткий список тих санкцій, які ми ще хочемо, щоби були застосовані, і ми за цим списком дуже чітко йдемо", - розповів Кулеба.
Міністр закликав компанії та уряди припинити купівлю російської нафти, вугілля та газу.
"Ми також наполягаємо на закритті світових портів для російських судів, відмові від обробки вантажів, що прямують у портах до РФ, відключенні нових банків Росії від системи Swift, перш за все, "Сбербанку Росії", - зазначив він.