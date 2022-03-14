Кулеба: РФ випередила Іран та Північну Корею за кількістю введених санкцій

Росія випередила Іран та Північну Корею щодо кількості введених проти неї санкцій, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Загалом проти Росії у покарання за брутальне порушення міжнародного права та російську агресію проти України за 18 днів з моменту вторгнення світова спільнота ввела вже 3 612 обмежувальних заходів. Разом з обмеженнями, що вводилися з 2014 року, загальна кількість санкцій, введених проти Росії, становить 6 366. На даний момент Росія випередила Іран та Північну Корею і перетворилася на підсанкційного лідера світу, лідера за кількістю введених проти нього санкцій" , - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у понеділок.

Глава МЗС України наголосив, що поки що під російськими авіабомбами гинуть українські діти, нові санкції мають продовжувати застосовуватися.

"Є у нас чіткий список тих санкцій, які ми ще хочемо, щоби були застосовані, і ми за цим списком дуже чітко йдемо" , - розповів Кулеба.

Міністр закликав компанії та уряди припинити купівлю російської нафти, вугілля та газу.