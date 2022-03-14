Avon зупиняє експорт продукції з російського заводу

Косметична компанія Avon припиняє всі інвестиції в Росію і зупиняє експорт продукції з російського заводу на всі інші ринки, повідомляє Економічна правда.

Про це розповів український офіс компанії у соцмережах.

"Avon Україна жодним чином не співпрацює з Avon Росія – всі минулі спільні бізнес-процеси припинені. Надалі забезпечення Avon Україна товарами та послугами буде в повному обсязі відбуватися з регіонів Центральної Європи", - йдеться у повідомленні.

Споріднені бренди, що також входять до Natura &Co, The Body Shop і Aesop, повністю припиняють діяльність франшиз в Росії.

Також у повідомленні вказується, що компанія жертвує кошти для підтримки України.