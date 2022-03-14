Енергоатом: окупанти підірвали частину боєприпасів біля енергоблоку ЗАЕС

Окупанти підірвали частину боєприпасів неподалік енергоблоку №1 захопленої ними Запорізької АЕС, повідомляє﻿ пресслужба "Енергоатома".

Вибух стався на майданчику Запорізької АЕС біля руїн учбово-тренувального центру та енергоблоку №1. Під час вибухів персонал залишав робочі місця.

"Чи змінився радіаційний фон на території Запорізької АЕС після вибухів, наразі невідомо" , - повідомляє "Енергоатом".

У пресслужбі додали, що наразі на Запорізькій АЕС присутні 11 представників Росатому.