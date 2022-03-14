Енергоатом: окупанти підірвали частину боєприпасів біля енергоблоку ЗАЕС
Окупанти підірвали частину боєприпасів неподалік енергоблоку №1 захопленої ними Запорізької АЕС, повідомляє пресслужба "Енергоатома".
Вибух стався на майданчику Запорізької АЕС біля руїн учбово-тренувального центру та енергоблоку №1. Під час вибухів персонал залишав робочі місця.
"Чи змінився радіаційний фон на території Запорізької АЕС після вибухів, наразі невідомо", - повідомляє "Енергоатом".
У пресслужбі додали, що наразі на Запорізькій АЕС присутні 11 представників Росатому.
"Очевидно, що підриви боєприпасів на майданчику станції здійснюються за їхньою безпосередньою участю. Отже виходить, що Росатом теж бере участь у цьому тероризмі. Всі встановлені міжнародні правила і вимоги ядерної та радіаційної безпеки порушуються цим концерном", - йдеться в повідомленні.