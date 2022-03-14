Держдума заявила про готовність заблокувати YouTube

У Держдумі не виключають, що найближчим часом у Росії заблокують доступ до YouTube. Про це заявив заступник голови комітету Держдуми з інформаційної політики, інформаційних технологій та зв'язку Антон Горєлкін, повідомляє Українська правда.

За словами Горєлкіна, які цитують "РІА Новини", блокування YouTube може статися, якщо відеохостинг не виконає вимог Роскомнагляду.

"Рішучість держави щодо блокування Instagram - це чіткий сигнал: найближчим часом може статися з YouTube, якщо відеохостинг продовжить виступати знаряддям в інформаційній війні" , - заявив представник Держдуми.

Раніше після звернення генпрокуратури Росії "Роскомнагляд" заблокував Instagram. "Роскомнагляд" також ухвалив рішення щодо блокування доступу до мережі Facebook у Росії.