Генштаб: у херсонській Білозерці протестували проти окупантів

Під захопленим російськими окупантами Херсоном місцеві жителі вийшли з протестом та не пропускали колону ворожої техніки.﻿ Про це йдеться на сторінці Генштабу Збройних сил України у Фейсбуці, повідомляє Новое время.

Люди закликали загарбників повертатися до своєї країни. Вони скандували «Додому!».

Російські окупанти відкрили вогонь у повітря.

Як уточнили в Інформаційному спротиві, акція протесту пройшла в Білозерці. На вулиці вийшло близько 2000 людей.