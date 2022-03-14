Валютний ринок в умовах війни: день 19-й

У понеділок міжбанківський валютний ринок продовжує роботу в уже звичному особливому режимі.

Основним контрагентом для всіх банків є Національний банк України. Він купує в експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає долари за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу купівлі) у разі потреби закупівлі товарів критичного імпорту із затвердженого списку. До них відносяться, зокрема, нафтопродукти та паливно-мастильні матеріали, ліки, радіодеталі, шини, деякі дитячі товари та інше. Крім того, Національний банк проводить угоди і в євро. При цьому курс встановлюється, виходячи із крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара.

Як стало відомо порталу "Курс України", минулого тижня Національний банк купив 206,8 млн. доларів і 17,17 млн. євро, а продав для закупівель критичного імпорту 473,04 млн. доларів і 91,55 млн. євро; таким чином, за підсумками тижня маємо негативний баланс купівлі/продажу та зниження золотовалютних резервів НБУ.

Сьогодні, як і минулого тижня, невеликі угоди проводяться між різними комерційними банками. Вони проводяться у торговій системі Refinativ.

На готівковому валютному ринку у понеділок спостерігається незначне зниження курсу продажу готівкового долара. На думку аналітиків порталу "Курс України", це відбувається через зниження попиту на готівкову валюту. Сьогодні стало відомо, що Національний банк знову заборонив вивіз із країни валюти у сумі, що перевищує 10 000 євро, без документів про зняття готівки з банківських рахунків. Водночас дедалі більше обмінних пунктів відновлює свою роботу як у столиці, так і за її межами. У Києві долар сьогодні купують за 31,00 грн, а продають за 34,50-35,00 гривень. В Одесі, Львові та Чернівцях долар можна купити ще дешевше – по 33,00-33,50 гривень.

Євро на FOREX у понеділок, 14 березня, намагається відновити зростання після зниження минулого четверга та п'ятниці. З позначки 1,0896 долара воно зросло до 1,0985 на фоні загального ослаблення американської валюти проти інших провідних світових валют. Ціна готівкового євро в Україні залишається стабільною. Зокрема, у столиці його купують за 35-36 гривень, продають за 41-42 гривні. На Західній Україні євро дешевше, оскільки зростає пропозиція від місцевих громадян, які їздять за кордон і там знімають готівкову валюту з карток у гривні. Що цікаво: готівкове євро в Україні конвертує з долара за вищою ціною, ніж світова: від 1,10 і вище.

Російський рубль у понеділок ненадовго зміцнився до 110 руб/$, оскільки почали надходити повідомлення про позитивні зрушення у російсько-українських переговорах, четвертий раунд яких розпочався сьогодні. Потім зниження відновилося, і на момент написання статті рубль опустився до 114 руб/$. Втім, очікується, що до кінця дня рубль впаде ще сильніше, тому що охочих купити валюту за рублі поки що набагато більше, ніж продавців. Попит на готівковий долар у Росії зберігається стабільно високим. Небагато московських банків продають долари за ціною від 130 до 300 рублів за один "зелений"; водночас більшість із них працює лише на скуповування валюти.

Криптовалюта №1 "біткойн" на криптобіржі Binance сьогодні торгується в діапазоні 37555-39300 $ за 1BTC. Усі спроби вирости наштовхуються на зростання пропозиції на продаж.