У Міноборони спростували інформацію про "український ракетний удар по Донецьку"

Ракета, яка вдарила по Донецьку вранці 14 березня, однозначно є російською. Про це заявив офіцер Центру оперативного інформування Міністерства оборони України Леонід Матюхін на брифінгу в українському медіацентрі, повідомляє Українська правда.

"Ви вже зустріли таку інформацію, що у Донецьку впала ракета чи інший боєприпас... Хочу сказати, що це однозначно російська ракета чи якийсь інший боєприпас. Кожен із вас елементарно може подивитися, що російська пропаганда протягом 8 років розповідала про те, що українські Збройні Сили обстрілюють Донецьк та інші міста. Ви елементарно можете подивитися на те, як виглядає сьогодні Донецьк за 8 років та можете подивитися на Харків та Маріуполь, які російські окупаційні війська обстрілюють протягом уже понад 2 тижнів" , - цитує "Інтерфакс-Україна" слова Матюхіна.

Раніше низка російських ЗМІ поширила повідомлення про те, що по центру Донецька в понеділок завдано удару із застосуванням ракетного комплексу "Точка-У". Повідомлялося про загибель 20 осіб та 28 постраждалих.