У Раді готують послаблення для ФОП та скасування акцизу на паливо

У Раді готують послаблення для ФОП та скасування акцизу на паливо
Фото: Данило Гетьманцев

Фінансовий комітет Верховної Ради підготував законопроєкт про підтримку громадян та бізнесу в Україні на період воєнного стану. Він передбачає, зокрема, послаблення для ФОПів та скасування акцизу з пального.﻿ Про це заявив голова комітету Данило Гетманцев, повідомляє Новое время.

"Сьогодні провели засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, під час якого розглядали законопроєкти 7137, 7137−1, 7137−2. За результатами засідання Комітету прийнято рішення затвердити новий доопрацьований законопроєкт на базі зазначених", — пояснив він в Telegram﻿.

Законопроєкт передбачає можливість фізичним особам та підприємствам з оборотом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто зі звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів. Після прийняття проєкту закону для фізичних осіб-підприємців 1-ї та 2-ї груп сплата єдиного податку буде добровільною.

Крім цього, визначено особливості нарахування окремих податків та зборів в умовах воєнного стану, зокрема ЄСВ, плати за землю, екологічного податку.

Пропонується зменшення ПДВ до 7% та звільнення від акцизу з пального.

Також Рада проголосує за звільнення споживачів від відповідальності перед кредитодавцем за прострочення виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит.

Місячну винагороду держслужбовців пропонується обмежити 10-ма розмірами мінімальної заробітної плати (не більше 65 000 тис. грн)

Крім цього, законопроєкт передбачає звільнення від оподаткування ПДФО допомоги постраждалим від військової агресії Росії.

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