Зусилля супротивника зосереджені у зоні ООС, під Маріуполем та Миколаєвом – Арестович

Російські війська визначилися з основними напрямками оперативних зусиль, які планують направити на зону проведення ООС, міста Маріуполь та Миколаїв. Про це заявив на брифінгу позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє Укрiнформ.

"Наразі можна сказати, що противник визначився з основними напрямками його оперативних зусиль. Це, по-перше, зона ООС, місто Маріуполь та місто Миколаїв" , - сказав він.

Водночас, за словами Арестовича, на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині ситуація спокійніша, оскільки ворог частину своїх сил перекидає на південь чи схід України.

Радник керівника ОП нагадав, що російські загарбники вночі завдавали ударів по містах, і висловив думку, що це було «старання помститися нам за дуже спритну роботу» українських Повітряних сил, ударних підрозділів, ракетних військ та артилерії, які завдали «нищівних ударів» по супротивнику в Херсонській області, зоні ООС та Київській області.

Разом з тим, Арестович запевнив, що ситуація є контрольованою українською владою.