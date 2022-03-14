Укртрансгаз: у Чернігівській області після обстрілу пошкоджено ПСГ

Укртрансгаз: у Чернігівській області після обстрілу пошкоджено ПСГ
Фото: Укртрансгаз

У Чернігівській області внаслідок обстрілу російськими військами пошкоджено Олішівське підземне сховище газу. У будівлю біля сховища потрапив снаряд. Пошкоджено насосну станцію подачі метанолу на майданчик газозбірного пункту. Про це, посилаючись на прес-службу Укртрансгазу, повідомляє Корреспондент.

"Сьогодні близько 9 години ранку під час обстрілу російськими окупаційними військами села Олішівка (Чернігівська область) до будівлі на території підземного газосховища потрапив снаряд. Пошкоджено насосну станцію подачі метанолу на майданчик газозбірного пункту", – ідеться в повідомленні.

Наразі персонал газосховища евакуйовано, з комунікацій майданчика газозбірного пункту стравлено газ, усі зовнішні комунікації відключено.

"Жертв та постраждалих серед працівників Олішевського ПСГ немає. На об'єкті триватиме плановий періодичний контроль та обхід комунікацій", – повідомили на підприємстві.

Крім того, уранці в понеділок, 14 березня, російські війська завдали удару по одній із насосних станцій Чернігова. Як повідомила прес-служба Чернігівводоканалу, загинуло четверо людей, є поранені.

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Унаслідок авіаудару російських військових загинули комунальники.

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"Унаслідок авіаудару по водопровідній насосній станції міста загинули люди. Загинули не військові, не тероборона, а звичайні комунальники, які виконували завдання щодо забезпечення міста водою. Було вбито чотирьох людей... Є поранені", – наголосили на підприємстві.
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Зазначається, що внаслідок атаки зруйновано водопровідну насосну станцію, яка забезпечувала водою третину населення Чернігова.

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Директор Чернігівводоканалу Сергій Малявка уточнив, що загинули охоронець станції, працівник та двоє членів його сім'ї.

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На підприємстві закликали мешканців міста повідомляти про пориви мереж, а також обов'язково запастись питною водою.

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