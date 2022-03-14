Укртрансгаз: у Чернігівській області після обстрілу пошкоджено ПСГ

У Чернігівській області внаслідок обстрілу російськими військами пошкоджено Олішівське підземне сховище газу. У будівлю біля сховища потрапив снаряд. Пошкоджено насосну станцію подачі метанолу на майданчик газозбірного пункту. Про це, посилаючись на прес-службу Укртрансгазу, повідомляє Корреспондент.

"Сьогодні близько 9 години ранку під час обстрілу російськими окупаційними військами села Олішівка (Чернігівська область) до будівлі на території підземного газосховища потрапив снаряд. Пошкоджено насосну станцію подачі метанолу на майданчик газозбірного пункту", – ідеться в повідомленні.

Наразі персонал газосховища евакуйовано, з комунікацій майданчика газозбірного пункту стравлено газ, усі зовнішні комунікації відключено.

"Жертв та постраждалих серед працівників Олішевського ПСГ немає. На об'єкті триватиме плановий періодичний контроль та обхід комунікацій", – повідомили на підприємстві.

Крім того, уранці в понеділок, 14 березня, російські війська завдали удару по одній із насосних станцій Чернігова. Як повідомила прес-служба Чернігівводоканалу, загинуло четверо людей, є поранені.

Унаслідок авіаудару російських військових загинули комунальники.

"Унаслідок авіаудару по водопровідній насосній станції міста загинули люди. Загинули не військові, не тероборона, а звичайні комунальники, які виконували завдання щодо забезпечення міста водою. Було вбито чотирьох людей... Є поранені", – наголосили на підприємстві.

Зазначається, що внаслідок атаки зруйновано водопровідну насосну станцію, яка забезпечувала водою третину населення Чернігова.

Директор Чернігівводоканалу Сергій Малявка уточнив, що загинули охоронець станції, працівник та двоє членів його сім'ї.

На підприємстві закликали мешканців міста повідомляти про пориви мереж, а також обов'язково запастись питною водою.