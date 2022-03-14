Україна внесла до позову проти РФ у Гаазі пункт про репарації

Україна включила пункт про репарації до позову проти Росії у Міжнародному Суді ООН у Гаазі. Про це заявив постійний представник президента в Автономній республіці Крим Антон Коріневич в інтерв'ю ТСН, повідомляє Новое время.

За словами Коріневича, питання про репарації українська сторона включила до позову 7 березня під час слухань.

"Ми оголошували, що це важливий момент, і наша позиція включає репарації, але це питання для пізнішої стадії, для вирішення справи по суті. Але ми про це не забуваємо, не забудемо та обов'язково включатимемо у наші вимоги" , — сказав він.

7 березня в Гаазі розпочалося слухання за позовом Києва з метою припинення неспровокованого вторгнення російських військ в Україну. Представники Москви на засідання не з'явилися.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росії настав час вчити слова «репарації» та «контрибуції».