Як захиститися від інфекційних хвороб у притулках для біженців
Міністерство охорони здоров’я підготувало інформаційну пам'ятку про те, як уникнути поширення інфекційних хвороб у місцях перебування переселенців та біженців.
Велике скупчення людей у вагонах поїздів та в місцях для ночівлі, відсутність сталого доступу до проточної води і засобів гігієни можуть загрожувати спалахами і швидким поширенням інфекційних хвороб. Запобігти цьому можна завдяки застосуванню адекватних засобів профілактики.
На що потрібно звернути увагу під час облаштування безпечного місця для притулку?
- Забезпечте людей, які перебувають у місці тимчасового перебування, теплим одягом і ковдрами.
- Провітрюйте приміщення щонайменше тричі на день, проводьте щоденне вологе прибирання.
- За можливості організуйте скринінг людей на наявність ознак інфекційних захворювань (тестування, огляд медичним працівником).
Усі, хто має симптоми гострих респіраторних або інших захворювань (гарячка, ломота в тілі, діарея тощо), мають бути ізольовані в окремому приміщенні. Їм має бути надана медична допомога.
Як уникнути поширення інфекційних захворювань, якщо ви перебуваєте у тимчасовому притулку?
- Першим правилом має стати фізичне дистанціювання, дотримання гігієни рук й органів дихання. За можливості продовжуйте носити маски.
- Не торкайтеся руками обличчя.
- Мийте руки перед вживанням їжі. Якщо немає доступу до води, можна використовувати антисептик, у крайньому разі – вологі серветки (хоч вони і не є ефективними в боротьбі з патогенними мікроорганізмами).
- Дотримуйтеся правил респіраторної гігієни: у разі кашлю та чхання прикривайте рот і ніс серветкою або згином ліктя. Одразу викидайте використані серветки в контейнер для сміття, обробляйте руки спиртовмісним антисептиком і за можливості мийте руки з милом.
- Будь ласка, зверніться за медичною допомогою, як тільки у вас з'явилися симптоми та ви перебуваєте у безпеці.