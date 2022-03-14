Як захиститися від інфекційних хвороб у притулках для біженців

Міністерство охорони здоров’я підготувало інформаційну пам'ятку﻿ про те, як уникнути поширення інфекційних хвороб у місцях перебування переселенців та біженців.

Велике скупчення людей у вагонах поїздів та в місцях для ночівлі, відсутність сталого доступу до проточної води і засобів гігієни можуть загрожувати спалахами і швидким поширенням інфекційних хвороб. Запобігти цьому можна завдяки застосуванню адекватних засобів профілактики.

На що потрібно звернути увагу під час облаштування безпечного місця для притулку?

Забезпечте людей, які перебувають у місці тимчасового перебування, теплим одягом і ковдрами.

Провітрюйте приміщення щонайменше тричі на день, проводьте щоденне вологе прибирання.

За можливості організуйте скринінг людей на наявність ознак інфекційних захворювань (тестування, огляд медичним працівником).

Усі, хто має симптоми гострих респіраторних або інших захворювань (гарячка, ломота в тілі, діарея тощо), мають бути ізольовані в окремому приміщенні. Їм має бути надана медична допомога.

Як уникнути поширення інфекційних захворювань, якщо ви перебуваєте у тимчасовому притулку?