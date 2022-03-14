Як захиститися від інфекційних хвороб у притулках для біженців

Як захиститися від інфекційних хвороб у притулках для біженців

Міністерство охорони здоров’я підготувало інформаційну пам'ятку﻿ про те, як уникнути поширення інфекційних хвороб у місцях перебування переселенців та біженців.

Велике скупчення людей у вагонах поїздів та в місцях для ночівлі, відсутність сталого доступу до проточної води і засобів гігієни можуть загрожувати спалахами і швидким поширенням інфекційних хвороб. Запобігти цьому можна завдяки застосуванню адекватних засобів профілактики.

На що потрібно звернути увагу під час облаштування безпечного місця для притулку?

  • Забезпечте людей, які перебувають у місці тимчасового перебування, теплим одягом і ковдрами.
  • Провітрюйте приміщення щонайменше тричі на день, проводьте щоденне вологе прибирання.
  • За можливості організуйте скринінг людей на наявність ознак інфекційних захворювань (тестування, огляд медичним працівником).

Усі, хто має симптоми гострих респіраторних або інших захворювань (гарячка, ломота в тілі, діарея тощо), мають бути ізольовані в окремому приміщенні. Їм має бути надана медична допомога.

Як уникнути поширення інфекційних захворювань, якщо ви перебуваєте у тимчасовому притулку?

  1. Першим правилом має стати фізичне дистанціювання, дотримання гігієни рук й органів дихання. За можливості продовжуйте носити маски.
  2. Не торкайтеся руками обличчя. 
  3. Мийте руки перед вживанням їжі. Якщо немає доступу до води, можна використовувати антисептик, у крайньому разі – вологі серветки (хоч вони і не є ефективними в боротьбі з патогенними мікроорганізмами).
  4. Дотримуйтеся правил респіраторної гігієни: у разі кашлю та чхання прикривайте рот і ніс серветкою або згином ліктя. Одразу викидайте використані серветки в контейнер для сміття, обробляйте руки спиртовмісним антисептиком і за можливості мийте руки з милом.
  5. Будь ласка, зверніться за медичною допомогою, як тільки у вас з'явилися симптоми та ви перебуваєте у безпеці.
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