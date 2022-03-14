Рєзніков: "руський мир" – це смерть і розруха

Росіяни несуть за собою лише смерть та руйнування. Вони не слов'яни. Про це міністр оборони України Олексій Резніков написав у себе в Twitter.

Також міністр опублікував фото, де він стоїть на тлі забарикадованого мішками з піском столичного Майдану, і уточнив, що зараз Київ, одне з найкрасивіших міст Європи, виглядає як у фільмах про апокаліпсис.

Kyiv. Один з найбільших підприємств в Європі в даний час спостерігає як апокаліпсисне movie.Sumy,Kharkiv,Mariupol-its terrible. .They arent Slavs.They're orcs.But we'll win pic.twitter.com/dSMwV6taFJ — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) 14 березня 2022