Рєзніков: "руський мир" – це смерть і розруха
Росіяни несуть за собою лише смерть та руйнування. Вони не слов'яни. Про це міністр оборони України Олексій Резніков написав у себе в Twitter.
Також міністр опублікував фото, де він стоїть на тлі забарикадованого мішками з піском столичного Майдану, і уточнив, що зараз Київ, одне з найкрасивіших міст Європи, виглядає як у фільмах про апокаліпсис.
"Суми, Харків, Маріуполь – це жахливо. Ось що несе з собою "руський мир": загибель людей, руйнація не лише міст, а й демократії, прав, свобод. Це не слов'яни, це орки. Але ми переможемо", – написав Рєзніков.