ЗМІ повідомили про падіння безпілотника РФ на території Румунії

Безпілотний літальний апарат, найімовірніше російського походження, знайшли у румунському муніципалітеті Думітра, трохи більше ніж за 100 кілометрів на південь від кордону України, повідомляє Європейська правда.

Як пишуть місцеві ЗМІ, поліція розпочала розслідування після того, як один з мешканців району Бистриця-Несеуд повідомив, що невідомий дрон приземлився біля його будинку.

Прессекретар місцевої поліції заявив, що йдеться про авіамодель, мініатюрний літак, який не мав жодного обладнання чи знаків, які б наводили на думку, що це щось військовий дрон чи пов’язаний з війною апарат.

Однак, згідно зі зображеннями, які публікують румунські ЗМІ, літальний апарат є російським безпілотником "Орлан-10". Він використовується для збору розвідувальних даних та визначення цілей.

Безпілотники "Орлан-10" розробляються тільки Росією і постійно використовувались під час конфлікту на Донбасі з 2014 року.