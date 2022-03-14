ОВА: у Запорізькій області знищено очисні споруди

У с. Верхня Криниця в Запорізькій області внаслідок обстрілу російськими військовими було пошкоджено очисні споруди водопостачання та водовідведення. Тепер стічні води з міста Василівка потрапляють у річку Дніпро без жодного очищення. Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Старух, повідомляє UBR.

Зокрема, зруйновано будівлю каналізаційної насосної станції №1, яка подає стічні води м. Василівка на очисні споруди каналізації. Також пошкоджено лінію електроживлення.

"В результаті обстрілів військами РФ очисних споруд Василівського експлуатаційного цеху водопостачання та водовідведення, що знаходиться в с. Верхня Криниця, зруйновано кілька важливих об'єктів" , - йдеться у повідомленні.

Подальше очищення води стало неможливим. Необхідний капітальний ремонт обладнання каналізаційної насосної станції. Наразі зворотні води з міста потрапляють до Дніпра без очищення.

В ОВА наголосили, що ремонтні роботи почнуть проводити одразу ж після відновлення доступу до об'єктів.

Раніше в "Енергоатомі" повідомили, що російські військові підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС та планують подальші підриви.