У Мінцифри радять не перевантажувати мобільні мережі

У Міністерстві цифрової трансформації радять українцям не перевантажувати мобільні мережі, щоб залишатися постійно на зв'язку. Про це йдеться в повідомленні міністерства в Telegram.

"Щодня наша армія дає відсіч окупантам на всіх напрямках, а оператори та провайдери продовжують забезпечувати українців мобільним зв'язком та інтернетом. А також відновлювати мережі в тих районах, де це можливо.

Щоб зв’язок працював стабільно, закликаємо українців зменшити навантаження на мобільні мережі" , – заявляють у відомстві.

Як це зробити