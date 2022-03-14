У Мінцифри радять не перевантажувати мобільні мережі
У Міністерстві цифрової трансформації радять українцям не перевантажувати мобільні мережі, щоб залишатися постійно на зв'язку. Про це йдеться в повідомленні міністерства в Telegram.
"Щодня наша армія дає відсіч окупантам на всіх напрямках, а оператори та провайдери продовжують забезпечувати українців мобільним зв'язком та інтернетом. А також відновлювати мережі в тих районах, де це можливо.
Щоб зв’язок працював стабільно, закликаємо українців зменшити навантаження на мобільні мережі", – заявляють у відомстві.
Як це зробити
- Завжди за можливості під’єднуватися до Wi-Fi-мережі або користуватися фіксованим інтернетом.
- Вимикати функцію автоматичного завантаження файлів та медіа в месенджерах на телефонах. Це можна зробити в налаштуваннях телефону та месенджера.
- За можливості дивитися відео в гіршій якості.
- Зменшити час відеоконференцій до мінімуму.
- Не завантажувати великі файли фільмів та ігор.