Простій підприємства під час війни: на яку зарплату розраховувати

Простій підприємства під час війни: на яку зарплату можуть розраховувати співробітники, повідомляє UBR.

У разі оголошення простою працівникам зобов'язані виплачувати заробітну плату, та її розмір може значно скоротитися. При цьому роботодавець не має права змусити підлеглих оформляти безкоштовні відпустки.

Якщо підприємство зупиняє роботу у зв'язку з відсутністю організаційних або технічних умов, викликаних військовими діями (обставинами невідворотної сили), працівникам повинні виплачувати зарплати у розмірі не нижче двох третин від окладу. Про це йдеться у роз'ясненні Міністерства економіки.

Відповідно до трудового законодавства, простій може бути оголошений на окремому структурному підрозділі або на всьому підприємстві. У першому випадку співробітникам можуть запропонувати перевестися на іншу роботу у тій же компанії.

"У разі оголошення простою на підприємстві, установі, організації оплата праці провадиться на умовах, визначених колективним договором або організаційно-розпорядчим актом роботодавця, але не нижчою за дві третини тарифної ставки встановленого працівнику розряду (окладу)", – повідомляє міністерство.

Щодо державних підприємств, то керівники отримали право самостійно визначати розмір оплати під час простою, але не нижче двох третин тарифної ставки.

Також відомство пояснило, що у разі якщо підприємство не може функціонувати через війну, то працівник може оформити відпустку без збереження заробітної плати. Але це є його правом, а не обов'язком. Тобто роботодавець не може змусити працівника написати відповідну заяву.

При цьому законні відпустки з ініціативи працівника, як і раніше, надаються обов'язково.

Нагадаємо, що з 24 лютого Торгово-промислова палата України зафіксувала настання форс-мажорних обставин в Україні. Це означає, що роботодавці можуть не виплачувати зарплату, якщо це неможливо.